Франція живе у постійному страху терористичної атаки

Франція знаходиться під постійною загрозою терористичної атаки. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ країни Бернар Кушнер. За його словами, «терористичні мережі мають все більший вплив на країни Магриба». При цьому міністр вказав на необхідність «завдати удару по світовому тероризму, який знову піднімає голову».

Газета.ру