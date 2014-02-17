Викрадення ефіопського літака здійснив другий пілот

У швейцарській поліції розповіли, що другий пілот захопив управління лайнером основний пілот відлучився в туалет. Викрадач сам посадив літак в Женеві, а потім виліз з вікна по мотузці, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

У поліції також зазначили, що життя пасажирів і членів екіпажу не піддавалися ризику, оскільки викрадач не був озброєний.

Викрадений рейс ET-702 прямував з ефіопської столиці Аддіс-Абеби в Рим. На борту перебувало близько 200 людей.

Коли літак пролітав над територією Судану, з нього надійшло повідомлення про його захоплення. Лайнер приземлився в Женеві о шостій годині ранку за місцевим часом. Його відігнали на дальню стоянку і оточили. Всіх пасажирів вивели з літака з піднятими над головою руками і посадили в автобуси.

Раніше повідомлялося, що викрадач літака хотів попросити в Швейцарії політичний притулок. Швейцарська влада на прес-конференції підтвердили цю версію. За словами злодія, він пішов на цей крок, оскільки йому було страшно залишатися на батьківщині.