Викрадача ефіопського літака заарештували

Судно ефіопської авіакомпанії приземлилося в Женеві після того, як його пілоти повідомили про захоплення борту. Літак прямував з Аддіс-Асбеби в Рим. Про захоплення стало відомо в той момент, коли він пролітав над Суданом, повідомляє Лента.ру з посиланням на 24 heures.

Хто саме захопив судно, невідомо. Повідомляється, що перед тим як приземлитися в Женеві, літак зробив кілька кіл над аеропортом. Після посадки повітряних вокзал був заблокований.

За інформацією, наданими авіакомпанією, ніхто з пасажирів не постраждав. На сайті Ethiopian Airlines кажуть, що всіх їх доставлять за місцем призначення.