У всіх колоніях Росії з'являться інтернет-магазини

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ планує ввести в російських колоніях інтернет-магазини та електронну оплату товарів. Про це в інтерв'ю ИТАР-ТАСС повідомив начальник фінансово-економічного управління ФСВП Олег Коршунов.

За його словами, система інтернет-магазинів вводиться дуже швидко. "Вона повністю введена в Москві і Санкт-Петербурзі. Поступово поширюється на всі регіони", - повідомив Коршунов.

У той же час він зазначив, що мова не йде про те, щоб взагалі відмовитися від посилок. "Ми просто запропонували ввести в кожну колонію інтернет-посилки. Це дуже зручно", - сказав він.

Читайте такожГубернатор Нью-Йорка запропонував перетворити вязниці на коледжі

Коршунов пояснив, що за законом кожну посилку оглядають, у тому числі доводиться ламати сигарети, відкривати кожну цукерку і т. д. Крім того, родичі ув'язнених часто не можуть їздити в колонії, так як є певна норма з числа побачень.

"З інтернет-посилкою все набагато простіше: відкриває інтернет, робить набір товарів, який потрібен синові, чоловікові, братові, оплачує через інтернет - і на наступний день після оплати посилку доставляють", - повідомив начальник фінансово-економічного управління ФСВП. Її доставляють у повній цілості, оскільки посилка вже пройшла всю перевірку, розповів Коршунов.