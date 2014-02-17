У Південній Кореї під час студентської вечірки обвалилася будівля, де було понад 500 людей

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

Будівля обвалилася в курортному місті Кенджу близько дев'ятої годин вечора за місцевим часом (14:00 за Києвом), три людини загинули. В будівлі проводилася вечірка на честь першокурсників, більшість студентів приїхало з міста Пусан на півдні країни. За інформацією поліції, на вечірці були присутні понад 500 осіб.

Читайте такожУ центрі Лондона обвалилася будівля, одна людина загинулаЗа різними даними, під завалами залишаються від 50 до 60 осіб. Рятувальні роботи тривають.

Попередньо встановлено, що дах будівлі міг обвалитися під вагою снігу, що накопичився внаслідок рясних снігопадів.