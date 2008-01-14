600 чоловік загинули у безпорядках в Кенії

Кількість жертв безпорядків, що почалися в Кенії близько двох тижнів тому після проведення виборів президента країни, складає близько 600 чоловік. «Їх може бути більше, особливо якщо будуть нові проблеми, але 600 – це найточніше число на даний момент», - сказав представник гуманітарної організації Catholic Relief Service Кен Маклін.

У свою чергу, місцеве відділення Червоного хреста повідомляє, що за їх даними на п`ятницю, жертвами безпорядків стали 575 чоловік, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters.