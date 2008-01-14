Глава американської розвідки розповів про водні тортури

Використання води на допиті в’язнів, обвинувачених у тероризмі, можна визнати тортурами тільки в тому випадку, якщо ув`язненого примушують ковтати воду легенями. Як пише газета The Guardian, про це заявив глава американської національної розвідки Майк Макконнелл. Він розповів про те, що є водні тортури: ув`язненому зав`язують рот мокрою ганчіркою і капають воду в ніс. Він відзначив, що для нього це було б тортурами, проте, з точки зору коректності, відмовився визнати це тортурами у випадку застосування до терористів.

Газета.ру