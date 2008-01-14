Джордж Буш привітав Саакашвілі і дуже зрадів тому, що почув

Президент США Джордж Буш подзвонив обраному президентом Грузії Михайлу Саакашвілі і привітав його з перемогою на виборах. Про це журналістам повідомив радник Буша з питань національної безпеки Стівен Хедлі.

"Саакашвілі подякував президентові за дзвінок. Він повідомив, що він простягнув руку опозиції і докладе зусиль, щоб збудувати консенсус", - сказав Хедлі.

"Ми дуже зраділи від того, що почули, - наголосив Хедлі... - Грузинський народ сказав своє слово, у них тепер новий президент, і вони рушать вперед на цій основі".

Радник Буша повідомив також про майбутній візит Саакашвілі до США.

"У якийсь момент після інавгурації він, зрозуміло, приїде до Вашингтона як новий президент Грузії", - сказав Хедлі.

Стенограму розмови поширено у Вашингтоні прес-службою Білого дому.