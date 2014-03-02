Канада відкликала посла з Росії і призупинила підготовку до саміту G8
03:33, 02 березня 2014Світ
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МЗС Канади в суботу відкликав канадського посла з Росії для консультацій щодо ситуації навколо України.
Канада відкликала посла з Росії / sunhome.ru
Про це передає в ніч на неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву прем'єр-міністра Стівена Харпера, повідомляє РИА Новости.
Крім того, за словами канадського прем'єра, Канада слідом за США припиняє підготовку до саміту «Великої вісімки» в російському Сочі.
«Канада припинила свою участь в підготовці до саміту G8, в даний час запланованого в Сочі, а посол Канади в Москві викликається для консультацій», - заявив Харпер.
Раніше повідомлялося, що підготовку до саміту G8 зупинили США.
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