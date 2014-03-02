Канада відкликала посла з Росії і призупинила підготовку до саміту G8

Про це передає в ніч на неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву прем'єр-міністра Стівена Харпера, повідомляє РИА Новости.

Крім того, за словами канадського прем'єра, Канада слідом за США припиняє підготовку до саміту «Великої вісімки» в російському Сочі.

«Канада припинила свою участь в підготовці до саміту G8, в даний час запланованого в Сочі, а посол Канади в Москві викликається для консультацій», - заявив Харпер.

Раніше повідомлялося, що підготовку до саміту G8 зупинили США.