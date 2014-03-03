У МЗС Росії не розуміють, чому країни G-7 відмовилися від участі у саміті в Сочі

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У зв'язку з відомою заявою ряду учасників «Групи восьми» відзначаємо, що рішення припинити роботу у рамках програми російського головування у даній міжнародній структурі нічим не мотивоване», - зазначається у повідомленні.

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«Воно не тільки політично збиткове, а й суперечить принципам конструктивної взаємодії в цьому форматі, орієнтованої на використання сукупного потенціалу «Групи восьми» на користь розвитку, глобальної стабільності, а також боротьби з трансграничними викликами і погрозами», - заявляють у російському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС стверджують, що припинення роботи у рамках програми російського головування завдає збитків не лише самим країнам «Групи восьми», а й усьому міжнародному співтовариству, оскільки «в російські пріоритети входять дійсно злободенні для всього світу питання. Тим більший жаль викликає відмова партнерів брати участь у Міжнародній конференції з протидії радикалізації громадських настроїв, що живить тероризм, яка відкрилася сьогодні в Москві і зустрінута з великим інтересом. Щодо розвитку подій в Україні і навколо неї, то з російського боку неодноразово давалися необхідні роз'яснення по різних каналах і на всіх рівнях. Рекомендуємо колегам з «Групи восьми» їх уважно вивчити. Висловлюємо надію, що замість політизованих підходів, які превалюють зараз в деяких столицях, на перший план все-таки вийде готовність керуватися загальними інтересами і продовжувати спільну конструктивну роботу у «Групі восьми». Російська сторона до цього готова».

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну. З 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків почали блокувати і захоплювати військові і державні об'єкти у Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.

2 березня Рада при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) заявила про необхідність повністю виключити використання Збройних сил Росії під час врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні, оскільки рішення Ради федерації про введення військ ухвалене на підставі помилкової інформації. Зокрема підкреслюється, що інформація про напади, безлади і вбивства на території Криму недостовірна і перебільшена. За свідченням члена РПЛ Андрія Юрова, який перебуває у Криму, жертв і поранених серед мирного населення і військовослужбовців, про які йшлося на засіданні Ради федерації, в останні два дні не було.

Також цю інформацію спростовував генконсул Росії у Сімферополі.

3 березня країни "Великої сімки" у спільній заяві засудили вторгнення Росії на територію України і скасували підготовку до саміту "Великої вісімки" у Сочі, запланованого на червень.

"Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також президент ЄС і президент Єврокомісії, спільно засуджуємо очевидне порушення Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначається у заяві "Великої сімки".