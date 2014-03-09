У Москві помер Анатолій Кузнєцов - зірка кінофільму "Біле сонце пустелі"

Радянський і російський актор, народний артист РРФСР Анатолій Кузнєцов помер в Москві 7 березня на 84-му році життя. Про це повідомляє Lenta.ru повідомляється в неділю на сайті Союзу кінематографістів РФ «Кіноспілка».

Популярність актор отримав після виконання ролі червоноармійця Сухова у фільмі «Біле сонце пустелі» в 1969 році. Його фільмографія налічує близько ста робіт. Вперше на екрані Кузнєцов з'явився у фільмі «Небезпечні стежки» в 1954 році, ще будучи студентом. Серед фільмів Кузнєцова - «Друг мій, Колька», «Звільнення», «Гарячий сніг», «Битва за Москву», «На розі, у Патріарших», «Ділянка», «Турецький гамбіт». У 1983 році в «Пригоди Петрова і Васєчкіна» він знову зіграв червоноармійця Сухова.

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Анатолій Кузнєцов - лауреат Державної премії в області літератури і мистецтва. Також нагороджений Орденом Пошани, Орденом Дружби, Орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня.

Причини смерті актора не уточнюються. Інформація про прощання з ним стане відома 11 березня.