Росіянам буде соромно за дії Путіна в Криму - польський сенатор

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив екс-голова польського уряду, сенатор Влодзімеж Цімошевич.

"Зараз більшість росіян отруєна пропагандою і націоналізмом. Деякі протверезіють і буде їм соромно, а інші зрозуміють, яку ціну платить їхня країна, та просто змінять свою думку",- сказав він.

Цімошевич звернув увагу на те, що Росія вперше за останні 50 років змусила людей у Європі боятися війни, і заявив, що це "їй скоро не забудуть".

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Він назвав можливу війну через кризу в Україні найгіршим із варіантів розвитку подій та висловив сподівання на те, що до цього не дійде.

"Я не бажав би цього Україні, бо ваша держава втратила б найбільше в результаті військового конфлікту", - сказав Цімошевич, зазначивши, що на Росію краще тиснути економічними методами.

На його переконання, світ не визнає приєднання Криму до РФ, а росіяни більше втратять, ніж виграють через останні події. "У довшій перспективі баланс цієї афери буде дуже мінусовим для Росії", - сказав Цімошевич.