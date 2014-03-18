Кавказ-Центр повідомив про смерть лідера чеченських бойовиків Докку Умарова
Командування Імарату Кавказ офіційно сповіщає про те, що Амір ІК Докку Абу Усман (Докку Умаров) став "шахідом".
Про це повідомляється на офіційному сайті чеченських сепаратистів «Кавказ-Центр».
Як йдеться у повідомленні, «Докку Умаров віддав Джихаду 20 років свого життя. Величезна працездатність, м'якість і витриманість здобули любов і повагу рядових моджахедів до свого Аміра».
«Докку Абу Усман примкнув до партії справжніх мувахидов, які до кінця виконали свій договір з Аллахом», - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 17 січня глава Чечні Рамзан Кадиров знову оголосив про смерть одного з ватажків північнокавказьких бойовиків Доку Умарова. Проте в російських спецслужбах слова Кадирова про смерть терориста на той час підтвердити не змогли.
"Ми давно були на 99% впевнені, що Д.Умаров був знищений під час однієї з операцій. Зараз є докази, що його немає в живих", - цитував "Інтерфакс" Рамзана Кадирова.
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"Зараз є докази того, що він дійсно був знищений, хоча самого трупа поки не знайшли, ми його розшукуємо", - уточнив Кадиров.
Раніше Кадиров неодноразово заявляв про смерть Доку Умарова, однак згодом ці повідомлення не підтверджувалися.
Доку Умаров брав на себе відповідальність практично за всі гучні теракти в Росії останніх років, нагадує Російська служба BBC. Серед них - підрив "Невського Експресу" восени 2009 року, теракти в московському метро навесні 2010 року і вибух в аеропорту "Домодєдово" в січні 2011 року.
Лідер бандпідпілля перебував у федеральному розшуку РФ за звинуваченням у грабежі, вбивствах, викраденні людей, скоєнні терактів, розповсюдженні закликів до повалення влади і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
У своїх зверненнях Умаров неодноразово заявляв, що веде джихад з метою захистити іслам і звільнити мусульманські землі Кавказу від влади невірних.
У лютому 2012 року Доку Умаров закликав припинити атаки на цивільне населення Росії, яке своєю участю у мітингах протесту продемонструвало небажання підтримувати політику президента РФ Володимира Путіна. Тоді Умаров пообіцяв, що його підлеглі будуть наносити удари виключно по об'єктах силових структур, армії і спецслужб Росії.
Після двох вибухів у Волгограді в кінці грудня 2013 року, в результаті яких загинули 34 людини і більше 60 постраждали, знову з'явилися побоювання, що за організацією терористичних актів напередодні Олімпіади в Сочі стоїть Умаров.
Лідером північнокавказьких бойовиків Умаров став в 2006 році після смерті Абдул-Халіма Сайдулаева. За цей час його близько семи разів оголошували вбитим.
Американська влада за інформацію про місцезнаходження терориста в 2011 році призначила нагороду в розмірі 5 млн доларів, про що повідомлялося на офіційному сайті Держдепартаменту США.