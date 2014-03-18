Кавказ-Центр повідомив про смерть лідера чеченських бойовиків Докку Умарова

Про це повідомляється на офіційному сайті чеченських сепаратистів «Кавказ-Центр».

Як йдеться у повідомленні, «Докку Умаров віддав Джихаду 20 років свого життя. Величезна працездатність, м'якість і витриманість здобули любов і повагу рядових моджахедів до свого Аміра».

«Докку Абу Усман примкнув до партії справжніх мувахидов, які до кінця виконали свій договір з Аллахом», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня глава Чечні Рамзан Кадиров знову оголосив про смерть одного з ватажків північнокавказьких бойовиків Доку Умарова. Проте в російських спецслужбах слова Кадирова про смерть терориста на той час підтвердити не змогли.

"Ми давно були на 99% впевнені, що Д.Умаров був знищений під час однієї з операцій. Зараз є докази, що його немає в живих", - цитував "Інтерфакс" Рамзана Кадирова.

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"Зараз є докази того, що він дійсно був знищений, хоча самого трупа поки не знайшли, ми його розшукуємо", - уточнив Кадиров.

Раніше Кадиров неодноразово заявляв про смерть Доку Умарова, однак згодом ці повідомлення не підтверджувалися.

Доку Умаров брав на себе відповідальність практично за всі гучні теракти в Росії останніх років, нагадує Російська служба BBC. Серед них - підрив "Невського Експресу" восени 2009 року, теракти в московському метро навесні 2010 року і вибух в аеропорту "Домодєдово" в січні 2011 року.

Лідер бандпідпілля перебував у федеральному розшуку РФ за звинуваченням у грабежі, вбивствах, викраденні людей, скоєнні терактів, розповсюдженні закликів до повалення влади і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

У своїх зверненнях Умаров неодноразово заявляв, що веде джихад з метою захистити іслам і звільнити мусульманські землі Кавказу від влади невірних.

У лютому 2012 року Доку Умаров закликав припинити атаки на цивільне населення Росії, яке своєю участю у мітингах протесту продемонструвало небажання підтримувати політику президента РФ Володимира Путіна. Тоді Умаров пообіцяв, що його підлеглі будуть наносити удари виключно по об'єктах силових структур, армії і спецслужб Росії.

Після двох вибухів у Волгограді в кінці грудня 2013 року, в результаті яких загинули 34 людини і більше 60 постраждали, знову з'явилися побоювання, що за організацією терористичних актів напередодні Олімпіади в Сочі стоїть Умаров.

Лідером північнокавказьких бойовиків Умаров став в 2006 році після смерті Абдул-Халіма Сайдулаева. За цей час його близько семи разів оголошували вбитим.

Американська влада за інформацію про місцезнаходження терориста в 2011 році призначила нагороду в розмірі 5 млн доларів, про що повідомлялося на офіційному сайті Держдепартаменту США.