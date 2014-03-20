Обама про Україну: Ми маємо діяти, слів про підтримку недостатньо

Про це він заявив у доповіді щодо України, яка транслювалась на сайті Білого дому.

«Ми будемо продовжувати підтримувати уряд України, щоб він міг стабілізувати свою економіку та забезпечити базові потреби українського населення», - наголосив Обама та додав: «Я хочу закликати Конгрес прийняти закони, аби забезпечити цю підтримку. І зробити це негайно. Висловлювань підтримки недостатньо. Ми маємо діяти, висловлювань підтримки недостатньо. Я також сподіваюсь, що МВФ буде діяти швидко, аби надати пакет допомоги українцям для запровадження реформ».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Сполучені Штати запровадили санкції стосовно низки осіб, дії яких були спрямовані на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, санкції вводяться стосовно російських чиновників Владислава Суркова (помічник президента РФ Володимира Путіна), Сергія Глазьєва (радник президента РФ Путіна), Леоніда Слуцького (депутат Держдуми, голова Комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і відносин із співвітчизниками), Андрія Клішаса (член Ради федерацій, голова Комітету з питань розвитку громадянського суспільства), Валентини Матвієнко (голова Ради федерацій), Дмитра Рогозіна (віце-прем'єр-міністр уряду РФ) і Олени Мізуліної (депутат Держдуми).

Крім того, під дію санкцій підпадають Сергій Аксьонов (самопроголошений прем'єр-міністр Криму) – за загрозу миру, стабільності, територіальній цілісності України, Володимир Константинов (спікер кримського парламенту, що виголосив декларацію незалежності Криму 11 березня 2014 року), Віктор Медведчук (лідер руху «Український вибір» і спонсор екс-президента Віктор Януковича) і власне Віктор Янукович (екс-президент України, що втік з України до Росії і звернувся до президента Путіна з проханням ввести в Україну війська).

Сьогодні, 20 березня, президент США Обома заявив, що підписав указ, який дозволяє ввести економічні санкції проти Росії.

Довідка УНІАН. Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін і нелегітимні представники кримської влади підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.