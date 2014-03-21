У московському метро через пошкодження трубопроводу при ремонтних роботах загинула людина

Нещасний випадок стався під час проведення зварювальних робіт на місці невеликої аварії на трубопроводі. Чоловіка знесло напором при прориві труби. Робочий просто не зміг вибратися з-за гігантської швидкості прибуття води, передає LifeNews.

В даний час відомо, що діаметр труби в місці прориву становить 1 метр 20 сантиметрів. Представник Мосводоканалу всі сили кинуті на ліквідацію аварії на трубопроводі на Ізмайловському проспекті, яка призвела до затоплення метро.

За інформацією LifeNews, 4 станції на синій гілці не працюють - це "Щолківська", "Партизанська", "Ізмайлівська" і "Першотравнева".

У Московському метрополітені підтвердили, що на станціях "Ізмайлівська" і "Партизанська" не працюють обидва шляхи з технічних причин.