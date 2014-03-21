У московському метро через пошкодження трубопроводу при ремонтних роботах загинула людина
У московському метро в результаті пошкодження водопроводу при ремонтних роботах сталося затоплення чотирьох станцій Арбатсько-Покровської лінії.
Нещасний випадок стався під час проведення зварювальних робіт на місці невеликої аварії на трубопроводі. Чоловіка знесло напором при прориві труби. Робочий просто не зміг вибратися з-за гігантської швидкості прибуття води, передає LifeNews.
В даний час відомо, що діаметр труби в місці прориву становить 1 метр 20 сантиметрів. Представник Мосводоканалу всі сили кинуті на ліквідацію аварії на трубопроводі на Ізмайловському проспекті, яка призвела до затоплення метро.
За інформацією LifeNews, 4 станції на синій гілці не працюють - це "Щолківська", "Партизанська", "Ізмайлівська" і "Першотравнева".
У Московському метрополітені підтвердили, що на станціях "Ізмайлівська" і "Партизанська" не працюють обидва шляхи з технічних причин.