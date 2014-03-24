Росія вводить санкції проти 13 громадян Канади

16:55, 24 березня 2014
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Російське МЗС ввело зустрічні санкції відносно 13 канадських чиновників і політиків.

До російського списку санкціонерів уже увійшли 13 громадян Канади / lenta-ua.net

У зв'язку з введеними урядом Канади санкціями проти низки російських офіційних осіб і депутатів Федеральних Зборів МЗС Росії прийняв зустрчні санкції проти громадян Канади - високопоставлених урядовців, парламентарів та громадських діячів. Про це повідомив у понеділок офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, пише ИТАР-ТАСС.

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У список увійшли 13 осіб, серед них: радник прем'єр-міністра з зовнішньої та оборонної політики Крістін Хоган, керівник апарату прем'єр-міністра, клерк Таємної Ради Уейн Вутерс та інші, повідомив дипломат.

У російському МЗС зазначають, що відкриті до конструктивної і чесної співпраці з Канадою, але на недружні випади будуть реагувати відповідним чином.

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