Росія вводить санкції проти 13 громадян Канади

У зв'язку з введеними урядом Канади санкціями проти низки російських офіційних осіб і депутатів Федеральних Зборів МЗС Росії прийняв зустрчні санкції проти громадян Канади - високопоставлених урядовців, парламентарів та громадських діячів. Про це повідомив у понеділок офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, пише ИТАР-ТАСС.

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У список увійшли 13 осіб, серед них: радник прем'єр-міністра з зовнішньої та оборонної політики Крістін Хоган, керівник апарату прем'єр-міністра, клерк Таємної Ради Уейн Вутерс та інші, повідомив дипломат.

У російському МЗС зазначають, що відкриті до конструктивної і чесної співпраці з Канадою, але на недружні випади будуть реагувати відповідним чином.