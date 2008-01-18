Огризко та Солана візьмуться за реалізацію плана Ющенка

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА домовилися активізувати зусилля з реалізації Плану Ющенка щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ОГРИЗКО повідомив журналістам сьогодні після зустрічі з Х.СОЛАНОЮ.

«Ми домовилися активізувати зусилля для реалізації Плану ЮЩЕНКА», – сказав міністр.

Інших деталей він не надав.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував план мирного врегулювання Придністровського конфлікту, який, зокрема, був підтриманий ЄС і Молдовою.