Президент Латвії просить патріарха Кирила відкласти візит в країну

Про це повідомила передача LTV "Панорама" з посиланням на прес-секретаря президента Лігу Крапане, передає delfi.lv.

Крапане не заперечує, що це рішення пов'язане з міжнародною обстановкою і, зокрема, з політикою, що реалізується Росією, однак від докладних коментарів відмовилася.

Лист було підписано 17 березня, а Кирилу воно буде передано в четвер, 3 квітня.

За словами Крапане, в листі не відкликається запрошення Патріарха відвідати Латвію, але пропонується перенести його - скоріше за все, на осінь.