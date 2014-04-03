Президент Латвії просить патріарха Кирила відкласти візит в країну
01:24, 03 квітня 2014Світ
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Президент Латвії Андріс Берзіньш підписав лист, в якому пропонується перенести запланований на середину травня візит до Риги Патріарха Московського і всієї Русі Кирила
Президент Латвії просить патріарха Кирила відкласти візит в країну
Про це повідомила передача LTV "Панорама" з посиланням на прес-секретаря президента Лігу Крапане, передає delfi.lv.
Крапане не заперечує, що це рішення пов'язане з міжнародною обстановкою і, зокрема, з політикою, що реалізується Росією, однак від докладних коментарів відмовилася.
Лист було підписано 17 березня, а Кирилу воно буде передано в четвер, 3 квітня.
За словами Крапане, в листі не відкликається запрошення Патріарха відвідати Латвію, але пропонується перенести його - скоріше за все, на осінь.
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