Литовці за наклеп відібрали у Кисельова медаль

Президент країни Даля Грібаускайте викреслила телеведучого зі списку нагороджених, тому що він "ганьбив честь нагороди", повідомляє ТСН.

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Нагороду Кисельову вручили як кореспонденту російської державної телекомпанії "Останкіно" - в пам'ять про січневі події 1991-го року - тоді, після проголошення Литвою незалежності, у Вільнюс ввійшли радянські війська.

Ідея позбавити Кисельова медалі належить віце-спікеру литовського Сейму. За його словами, наклепницьку діяльність Кисельова принижувала ім'я нагороди.