Литовці за наклеп відібрали у Кисельова медаль
04:04, 04 квітня 2014Світ
0 0
Головного пропагандиста Росії Дмитра Кисельова позбавили литовської медалі.
Дмитра Кисельова позбавили литовської медалі
Президент країни Даля Грібаускайте викреслила телеведучого зі списку нагороджених, тому що він "ганьбив честь нагороди", повідомляє ТСН.
Читайте такожКисельов розгублено заїкався, коли його запитали про поїздку в Амстердам
Нагороду Кисельову вручили як кореспонденту російської державної телекомпанії "Останкіно" - в пам'ять про січневі події 1991-го року - тоді, після проголошення Литвою незалежності, у Вільнюс ввійшли радянські війська.
Ідея позбавити Кисельова медалі належить віце-спікеру литовського Сейму. За його словами, наклепницьку діяльність Кисельова принижувала ім'я нагороди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter