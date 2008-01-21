Лавров не вірить, що російських розвідників вишлють з Лондона
01:41, 21 січня 2008Світ
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Мало що в газетах пишуть
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров увечері 20 січня заявив, що в МЗС не схильні серйозно сприймати ранкову інформацію про можливу висилку десятків російських дипломатів з Великобританії.
"Я чув про це, але міністр закордонних справ Великобританії сказав, що вони не збираються вживати якихось заходів у відповідь. Думаю, що це розумно для них", - цитує Лаврова Лента.ру.
Міністр говорив про статтю "Уряд готується вислати 34 російських шпигуна...", автор якої зв`язує складання списків за даними британської контррозвідки із загальним погіршенням відносин між Росією і Великобританією, зокрема закриттям відділень Британської ради в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.
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