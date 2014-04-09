У Росії винесли вирок організаторам теракту у Владикавказі

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив п'ять організаторів низки терактів, у тому числі вибуху на центральному ринку Владикавказа у вересні 2010 року, до позбавлення волі на терміни від 14 років до довічного ув'язнення, передає кореспондент. ИТАР-ТАСС із залу суду.

9 вересня 2010 року на центральному ринку у Владикавказі було приведено в дію вибуховий пристрій. Загинули 19 людей, 233 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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До довічного ув'язнення засуджено Ісу Хашагульгова, Хізара Даурбекова - до 24 років позбавлення волі. Михайла Хашагульгова та Магомеда Даурбекова - до 14 років років ув'язнення, Юсупу Дзангиеву суд призначив 20 років позбавлення волі.

Всього їм приписують 24 епізоди злочинної діяльності, пов'язаних з тероризмом, два з них були зроблені в Північній Осетії, 22 - в Інгушетії. У списку злочинів - теракт на Центральному ринку Владикавказа, обстріл у вересні 2010 року посту ДПС в інгушському селі Яндарі, а також ряд підривів на постах ДПС.

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Справу за рішенням Верховного суду РФ було передано за підсудністю з Владикавказа до Ростова-на-Дону, адже для суддів і учасників процесу існує реальна небезпека для життя. Обсяг справи склав 576 томів. Для виклику в суд сторона звинувачення заявила 606 потерпілих і 406 свідків.

Через великий обсяг справи оголошення вироку тривало два дні.