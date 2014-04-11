В Хілларі Клінтон кинули черевик

Політик не постраждала, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Інцидент стався під час промови колишнього держсекретаря на з'їзді некомерційної асоціації Institute of Scrap Recycling Industries. Клінтон ухилилася летючого об'єкта і поставилася до цього з гумором.

"Боже, я й не знала, що утилізація твердих відходів - така провокаційна тема", - сказала вона.

За даними Ассошіейтед Прес, метальницю взуття відразу затримали співробітники служби безпеки.