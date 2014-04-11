В Хілларі Клінтон кинули черевик
04:52, 11 квітня 2014Світ
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Слухачка кинула черевиків екс-держсекретаря США Хіларі Клінтон під час її виступу на з'їзді некомерційної організації з переробки відходів
В Хілларі Клінтон кинули черевик / REUTERS
Політик не постраждала, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Інцидент стався під час промови колишнього держсекретаря на з'їзді некомерційної асоціації Institute of Scrap Recycling Industries. Клінтон ухилилася летючого об'єкта і поставилася до цього з гумором.
"Боже, я й не знала, що утилізація твердих відходів - така провокаційна тема", - сказала вона.
За даними Ассошіейтед Прес, метальницю взуття відразу затримали співробітники служби безпеки.
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