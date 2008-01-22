Росія нарвалася на ще один дипломатичний скандал

Як передає NEWru, Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що висилає російського дипломата за дії, несумісні з дипломатичним статусом.

У відповідь офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН заявив, що російська сторона аналізує обставини рішення латвійських властей про видворення російського дипломата і залишає за собою право на відповідні заходи.

"Зараз ми аналізуємо обставини цього недружнього кроку і залишаємо за собою право на адекватні відповідні заходи", - йдеться в коментарі М.КАМИНІНА. Як підкреслюється в документі, "викликає подив рішення латвійських властей про оголошення персоною нон-грата одного із співробітників посольства Росії в Ризі".

Посол РФ в Ризі Віктор КАЛЮЖНИЙ напередодні був викликаний у латвійське МЗС, де йому вручили відповідну ноту. У ній, за даними агентства BNS, мовилося, що на підставі інформації органів держбезпеки латвійське МЗС констатувало, що один з дипломатів Посольства Росії займався діяльністю, не сумісною зі статусом дипломата, і перебування цього дипломата в Латвії, як вважають власті, створює загрозу безпеці держави.

Дипломат має залишити Латвію протягом 48 годин. Ім`я його поки що не називається.

Напередодні міністр закордонних справ Латвії Маріс РІЄКСТИНЬШ повідомив, що видворений з Латвії російський дипломат - посольський працівник середнього рангу.