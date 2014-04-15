Китай натякнув Росії, що дестабілізація ситуації в Україні для нього небажана

За словами МЗС КНР, для Китаю вкрай небажана подальша дестабілізація ситуації в Україні, передає РИА Новости.

У китайській столиці у вівторок пройшли переговори Ван І з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема провели «грунтовний» обмін думками по ситуації в Україні, сказав китайський міністр.

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«Ми вітаємо проведення чотиристоронньої зустрічі між Росією, ЄС, США і Україною як механізму багатостороннього діалогу», - відзначив Ван І.

«Для нас украй небажана подальша дестабілізація ситуації в Україні», - заявив Ван І. «Ми закликаємо всі сторони йти шляхом діалогу, а не конфронтації, шляхом консультацій добитися врегулювання в країні», - підкреслив міністр.

За його словами, необхідно забезпечувати сприятливі зовнішні і внутрішні умови врегулювання, враховувати інтереси всіх регіонів України і всіх залучених сторін.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

14 квітня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 13 квітня після закінчення засідання РНБО Турчинов в телезверненні до українського народу повідомив, що «Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій в східному регіоні України».

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В. о. президента України відзначив: «Напередодні координовані Російською Федерацією терористичні загони захопили управління внутрішніх справ та інші адміністративні будівлі в декількох містах Донецької області. Особливо небезпечно це відбувалося в місті Слов'янськ, де працювали одягнені в російський камуфляж і озброєні російськими автоматами професійно підготовлені злочинці».

За словами Турчинова, вранці 13 квітня в Слов'янську колону представників силових структур, у яких було завдання захистити громадян в святковий недільний день, обстріляли з автоматичної зброї, «злочинці відкрили шквальний вогонь, прикриваючись живим щитом з місцевих жителів, обдурених російською пропагандою».

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«У час цієї операції загинув капітан спецпідрозділу СБУ «Альфа» Геннадій Біличенко, були важко поранені командир «Альфи» полковник Ковальов і полковник СБУ Кукса. Також поранення одержав співробітник МВС Селіхов», - повідомив Турчинов.

Він підкреслив: «Ми робили все, щоб уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації і терористичним діям із зброєю в руках».