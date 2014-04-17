Лавров: у РФ немає ніякого бажання вводити свої війська в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві Україна-США-ЄС-Росія.

«У нас не немає жодного бажання вводити наші війська в Україну, на територію дружньої нам держави, на територію, де живе братський народ. Це суперечить корінним інтересам РФ», - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи можливе вторгнення військ Росії в Україну, якщо вона не проведе конституційну реформу відповідно до бачення РФ.

Як сказав Лавров, Росія стурбована дискримінаційним ставленням, яке проявляє влада України до російського і російськомовного населення.

Він заявив, що російські військовослужбовці перебувають на своїй території, а українські проводять мобілізацію «незаконним наказом для придушення масових протестів» також на своїй території.

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За словами Лаврова, Крим зробив свій вибір і не має стосунку до переговорів, і на півострові немає ніякого збільшення кількості збройних сил.

«Там є наша база, на якій служать рівно стільки військово-морських офіцерів, матросів, скільки необхідно для її нормального функціонування. Є і з'являються якісь повідомлення про те, що кількість військовослужбовців збільшилася. Це може бути пов'язано з тим, що більшість українських військовослужбовців одержали російське громадянство і доля їх подальшої служби вирішуватиметься. Запевняю: жодних зайвих збройних сил на території Криму або іншого регіону РФ, які суперечили міжнародним зобов'язанням РФ, не буде», - сказав Лавров.