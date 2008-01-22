Американці рятуються від обвалу

Федеральна резервна система (ФРС) США у вівторок вжила термінових заходів для запобігання рецесії в економіці й серйозній кризі на фінансових ринках.

ФРС знизила процентну ставку по федеральних фондах відразу на 75 базисних пункти до 3,5%.

Це було найбільше зниження процентної ставки з 1980 року.

Рішення було винесено одразу після екстреного засідання 10 членів Федерального ринкового комітету.

"Комітет це зробив зважаючи на послаблення економічного прогнозу", - зазначається в повдіомленні.

Українська правда