Американці рятуються від обвалу
16:15, 22 січня 2008Світ
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Найбільше зниження процентної ставки з 1980 року
Федеральна резервна система (ФРС) США у вівторок вжила термінових заходів для запобігання рецесії в економіці й серйозній кризі на фінансових ринках.
ФРС знизила процентну ставку по федеральних фондах відразу на 75 базисних пункти до 3,5%.
Це було найбільше зниження процентної ставки з 1980 року.
Рішення було винесено одразу після екстреного засідання 10 членів Федерального ринкового комітету.
"Комітет це зробив зважаючи на послаблення економічного прогнозу", - зазначається в повдіомленні.
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