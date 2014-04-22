Держдума ввела цензуру для блогерів

Документ, розроблений групою депутатів від усіх фракцій, входить в так званий антитерористичний пакет, внесений "по слідах" вибухів у Волгограді в кінці минулого року, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Цим документом запроваджується окреме правове регулювання для блогерів - власників сайтів з відвідуваністю понад 3 тисячі користувачів на добу.

Законом створюється реєстр блогерів, вести його буде Роскомнагляд. На відомство також покладено функції моніторингу та визначення кількості користувачів на добу. При цьому у разі, якщо щоденна відвідуваність блогу за три місяці становить менше 3 тисяч осіб, то він може бути виключений з реєстру за заявою автора. За відсутності такої заяви сторінка виключається з реєстру автоматично, але через півроку.

Блогери будуть зобов'язані розміщувати свої прізвище та ініціали, електронну адресу. У разі неможливості ідентифікувати особу блогера Роскомнагляд буде направляти провайдеру хостингу повідомлення про необхідність надання відповідних даних. Відповісти на нього буде необхідно протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Неподання відомостей потягне штраф для громадян від 10 тис. до 30 тис. рублів, для юросіб - від 50 тис. до 300 тис. руб. Повторне правопорушення протягом року збільшує штраф майже у два рази.

Читайте такожНова "влада" Криму вводить цензуру на Джемілєва і Меджліс - ЗМІБлогерам не можна буде використовувати сайт чи його сторінки "з метою вчинення кримінально караних діянь, для розголошення відомостей, що складають державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю, для поширення матеріалів, що містять публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічно виправдовують тероризм, інших екстремістських матеріалів, а також матеріалів, що пропагують порнографію, культ насильства і жорстокості, та матеріалів, що містять нецензурну лайку".

Авторів популярних блогів також зобов'яжуть перевіряти вірогідність інформації до її розміщення й негайно видаляти у разі невірогідності; не допускати поширення інформації про приватне життя громадянина; дотримуватися заборони та обмеження, передбачені законодавством про вибори та референдум". Наприклад, не займатися агітацією напередодні дня голосування.

Також "зловживання правом на розповсюдження загальнодоступної інформації тягне за собою кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством РФ".

У разі остаточного прийняття та підписання його Путіним закон набуде чинності з 1 серпня 2014 року.