Британія відправляє винищувачі для захисту східних кордонів НАТО

Британські літаки разом з шістьома польським винищувачам будуть патрулювати східні фланги НАТО, пише РБК.

Як повідомило британське Міністерство оборони, минулого тижня поблизу кордонів повітряного простору Великобританії були помічені російські бомбардувальники. Британія підняла по тривозі винищувачі "Тайфун" з бази Королівських ВПС Лючарз в Шотландії.

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Крім того, міністерство оборони США повідомило, що російські літаки минулої п'ятниці, 25 квітня, неодноразово залітали в повітряний простір України. Представник прес-служби Пентагону без уточнення подробиць повідомив Бі-бі-сі, що інциденти зафіксовані прикордонних Росією районах країни.

Також на цьому тижні близько сотні британських військових приїдуть в Естонію, де візьмуть участь у військових навчаннях, які, втім, були заплановані давно.