В Іраку відбуваються перші парламентські вибори після виведення військ США

В Іраку відбуваються перші після виведення американських військ у 2011 році парламентські вибори.

У голосуванні мають право взяти участь понад 20 мільйонів іракців, передає Радіо Свобода.

До складу парламент Іраку входить 328 депутатів. На ці місця претендують понад 9 тисяч кандидатів від 277 політичних блоків.

Читайте такожВ Іраку ліквідували понад 60 пов'язаних з "Аль-Каїдою" бойовиків

Прем’єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі сподівається, що його політична сила «Держава Закону» здобуде найбільше місць, а сам він отримає мандат на третій чотирирічний термін на посаді.

Вибори відбуваються на тлі актів насильства – терористичних атак і боротьби військ із повстанцями в Рамаді і Ель-Фаллуджі в західній провінції Анбар.

Іракська виборча комісія заявила, що може провести голосування на 70% території провінції Анбар, де внаслідок бойових дії біженцями стали близько 420 тисяч осіб.