Путін: виведення американських військ з Афганістану є загрозою для безпеки Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки Росії.

«Є всі підстави вважати, що у найближчій перспективі ми можемо зіткнутися з ускладненням ситуації. Міжнародні терористичні і радикальні угруповання не приховують своїх планів з експорту нестабільності і напевно намагатимуться перенести підривну діяльність на територію суміжних держав. Такий розвиток ситуації містить серйозні ризики і для нас. Це зростання наркотрафіку, транскордонної злочинності, некеровані потоки біженців і мігрантів, це фундаменталізм», - сказав Путін.

Він зазначив, що армія і поліція Афганістану все ще перебувають у процесі становлення, і зазнають значних проблем. Окрім цього, іноземний і військовий контингент, основу якого складають американські військовослужбовці, так і не домігся поки що перелому у боротьбі з терористичними і радикальними угрупованнями. Навпаки, за словами Путіна, їх активність останнім часом особливо зростає, спостерігається збільшення виробництва наркотиків на території Афганістану, формування стійких каналів наркотрафіку в інші країни, у тому числі і в Російську Федерацію. Причому міжнародні сили практично нічого не роблять для викорінення нарковиробництва в Афганістані, підкреслив він.

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За його словами, 2014 рік буде для Афганістану складним. На цей рік намічені президентські і провінційні вибори, і, що особливо важливо, відбудеться виведення основної частини іноземного військового контингенту. Путін нагадав, що міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані планується перетворити на так звану консультативно-тренувальну місію, яка не буде безпосередньо задіяна у бойових операціях. Таким чином, відповідальність за забезпечення безпеки, за протидію терористам більшою мірою ляже на плечі самих афганців.

Путін підкреслив, що ситуація в Афганістані впливає на стабільність на південних рубежах Росії в цілому і в Євразійському регіоні.

В зв'язку з цим він пропонує зміцнити систему безпеки на південному стратегічному напрямі, включаючи і військову складову, задіяти весь арсенал власних превентивних заходів, а також потенціал Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Шанхайську організацію співпраці (ШОС).

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«Треба посилити охорону державного кордону, систему міграційного контролю, прискорити оснащення сучасною технікою Колективних сил оперативного реагування ОДКБ, у рази підвищити ефективність роботи з припинення каналів наркотрафіку», - сказав Путін.

Окрім цього, він вважає запорукою стабільності в регіоні міцний суверенітет, сталий економічний і соціальний розвиток держав регіону.

За словами Путіна, цьому сприятиме участь низки держав у роботі Митного союзу і Єдиного економічного простору.