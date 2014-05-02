НАТО: Альянс буде змушений розглядати Росію як ворога

"Очевидно, що росіяни оголосили НАТО своїм супротивником, тому нам теж доведеться почати розглядати Росію вже не як партнера, а швидше як супротивника", - вважає Вершбоу, якого цитують місцеві ЗМІ, пише ИТАР-ТАСС.

"У нас (з Росією) різні точки зору на те, якою має бути система безпеки в Європі", - заявив заступник генсека НАТО, який перебуває в даний час з візитом в США. Він підкреслив, що альянс має намір "захищати суверенітет і право на вільний вибір сусідніх з Росією держав", і звинуватив РФ в тому, що вона "намагається відновити свою гегемонію і обмежити їх (сусідні держави) суверенітет під приводом захисту російського світу".

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В якості причини даних змін, як їх визначив Вершбоу, у відносинах між РФ і НАТО він назвав події в Україні.

Заступник генсека НАТО також повідомив, що альянс розглядає можливість розміщення додаткових сил у Східній Європі на постійній або ротаційній основі, зокрема з метою зміцнення безпеки балтійських країн.

"Ми хочемо бути впевненими в тому, що можемо прийти на допомогу цим державам у випадку, якщо виникне якась загроза, нехай навіть непряма", - стверджує Вершбоу.

Раніше цього тижня на естонській авіабазі Емарі здійснили посадку чотири винищувачі Ф-16 королівських ВПС Данії. Датський контингент в рамках місії НАТО протягом чотирьох місяців здійснювати патрулювання повітряного простору країн Балтії. Друга частина цієї місії здійснюється з литовської авіабази Зокняй польсько-британським контингентом.