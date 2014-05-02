НАТО: Альянс буде змушений розглядати Росію як ворога
Північноатлантичний альянс буде змушений вважати Росію більшою мірою противником, ніж партнером, вважає заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
"Очевидно, що росіяни оголосили НАТО своїм супротивником, тому нам теж доведеться почати розглядати Росію вже не як партнера, а швидше як супротивника", - вважає Вершбоу, якого цитують місцеві ЗМІ, пише ИТАР-ТАСС.
"У нас (з Росією) різні точки зору на те, якою має бути система безпеки в Європі", - заявив заступник генсека НАТО, який перебуває в даний час з візитом в США. Він підкреслив, що альянс має намір "захищати суверенітет і право на вільний вибір сусідніх з Росією держав", і звинуватив РФ в тому, що вона "намагається відновити свою гегемонію і обмежити їх (сусідні держави) суверенітет під приводом захисту російського світу".
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В якості причини даних змін, як їх визначив Вершбоу, у відносинах між РФ і НАТО він назвав події в Україні.
Заступник генсека НАТО також повідомив, що альянс розглядає можливість розміщення додаткових сил у Східній Європі на постійній або ротаційній основі, зокрема з метою зміцнення безпеки балтійських країн.
"Ми хочемо бути впевненими в тому, що можемо прийти на допомогу цим державам у випадку, якщо виникне якась загроза, нехай навіть непряма", - стверджує Вершбоу.
Раніше цього тижня на естонській авіабазі Емарі здійснили посадку чотири винищувачі Ф-16 королівських ВПС Данії. Датський контингент в рамках місії НАТО протягом чотирьох місяців здійснювати патрулювання повітряного простору країн Балтії. Друга частина цієї місії здійснюється з литовської авіабази Зокняй польсько-британським контингентом.