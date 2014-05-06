Росія відмовилася виконувати угоду «про зміцнення довіри і безпеки» – Литва

09:37, 06 травня 2014
Світ
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Росія в односторонньому порядку зупинила угоду про надання інфомації щодо озброєння у російському ексклаві Калінінград. Про це заявляє міністр оборони Литви.

Донецк / REUTERS

За словами литовського міністра, Москва проінформувала Вільнюс, що більше не буде дотримуватися угоди від 2001 року «про зміцнення довіри і безпеки», передає Радио Свобода. 

Рішення Росії він назвав «черговим кроком до руйнування взаємної довіри та системи безпеки у Європі».Читайте такожРосія викопує рів недовіри до себе - глава сенату Польщі

Росія припинила надавати інформацію про свої війська у Калінінграді, де знаходиться штаб Балтійського флоту Росії, у 2007 році після введення мораторію щодо договору про звичайні сили у Європі. Але до цього часу Литва мала можливість інспектувати Калінінград згідно з договором від 2001 року.

Минулого тижня НАТО посилило свою присутність у країнах Балтії та Польщі після того, як Росія почала концентрувати свої війська на кордоні з Україною.

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