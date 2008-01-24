Через страйк митників на кордоні з Польшею стоять тисячі автомобілів

Через страйк польських митників на кордоні з Україною стоять тисячі автомобілів. Протест польських митників може набрати більших масштабів. Профспілка Митної служби Польщі закликає всіх митників завтра, 25 січня, взяти відпустку на вимогу.

Як передає кореспондент УНІАН, віце-міністр фінансів Польщі Яцек ДОМІНІК (Jacek Dominik) висловив сподівання, що протягом кількох днів вдасться покращити ситуацію на кордоні з Україною. Також він порадив водіям до врегулювання ситуації проходили митні огляди в адміністраціях всередині країни. «Це дозволить кількаразово скоротити процедури. Проходячи митний огляд у митницях в самій Польщі, водій отримає необхідні документи», - сказав Я.ДОМІНІК. Такі заходи дозволять скоротити огляди на кордонах від кількадесяти до кількох хвилин.

Віце-міністр також звернувся до водіїв, які очікують у чергах перед кордоном, повернутися і звернутися до відділень митниць поблизу кордону. Адреси відділень можна дізнатися у поліції.

За інформацією телеканалу TVN24, на двох пунктах перетину кордону з Україною у Підкарпатському воєводстві - «Корчова» та «Медика-Мостиська» - не вистачає митників. У Корчовій на роботу прийшов тільки один керівник зміни, а в Медиці працює тільки троє співробітників. За нормальних умов на цих пунктах у зміну працює 20 митників. Більшість взяли відпустки на вимогу або лікарняні. Через відсутність кадрів немає можливості перемістити працівників із інших пунктів. Не прийшли на роботу також працівники, які обслуговують аеропорт в Ясьонці поблизу Жешова (Підкарпатське воєводство). Подібна ситуація у Поморському воєводстві. Не працюють і митники у містах Кєльце та Стараховіче (Швєнтокшизьке воєводство).

Як коментує ситуацію заступник голови Об’єднання профспілок Митної служби РП Ярослав ЛУКОВІЧ (Jarosław Łukowicz), на деяких пунктах кількість працюючих митників була «серйозно обмеженою, бракує кадрів через закінчення служби. У Варшаві вимоги митників проігнорували».

На цю годину 600 вантажних автомобілів чекають у черзі до пункту перетину «Дорохуськ», близько 300 вантажівок – до пункту перетину кордону в Гребенному, де треба чекати півтори доби. Черга автомобілів до кордону становить близько 32 км. За інформацією прес-секретаря Митниці у Білій Підлясці Мажени СЕМЕНЮК (Marzenу Siemieniuk), перед пунктом «Гребенне» з польського боку до кордону черга 6 км, а час очікування – 35 годин. Легкові автомобілі чекають на виїзд із Польщі по 14 год.

Польські митники вимагають підвищення зарплат. За інформацією профспілок, молодий спеціаліст отримує 1,2 тис. злотих (2,5 тис. грн.) і протягом трьох років служби не може отримати підвищення. Основна зарплата становить 1,7-2 тис. злотих. Протестуючі також вимагають покращення умов праці та юридичного захисту.