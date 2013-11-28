Грузія парафувала угоду про асоціацію з ЄС

З грузинського боку парафування здійснив перший заступник міністра закордонних справ Давид Залкаліані, який в останні три роки був керівником делегації країни на переговорах з ЄС, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Про це повідомили в ці хвилини грузинські телеканали , які передали репортаж з Вільнюса . До початку технічного парафування угоди / текст складається з 1 тис. сторінок / Залкаліані сказав грузинським журналістам, що парафування цього документа "є історичною подією для Грузії". "Символічний акт про парафування угоди про асоціацію Грузії з ЄС" буде підписаний главою МЗС Майєю Панджікідзе і верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон 29 листопада.

Напередодні Панджікідзе заявила, що угода "передбачає політичну асоціацію Грузії з ЄС, поетапну економічну інтеграцію і робить незворотнім процес європеїзації Грузії".

Міністр зазначила , що "угода про асоціацію не означає членства країни в ЄС, хоча передбачає настільки високий рівень зближення з організацією , що його ефективна реалізація робить незворотнім процес європеїзації Грузії ". За її словами, відповідно до зобов'язань, що покладаються цією угодою на Грузію, країна "повинна привести відповідно до законодавства ЄС свій законодавчий простір і реалізувати його, а також посилити відповідні інститути".

Підписання угоди , за даними представників ЄС і Грузії , очікується до вересня 2014 року.