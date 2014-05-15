США і ЄС обговорюють план дій на випадок подальших дій Росії - Нуланд

Про це на прес-конференції в рамках Форуму глобальної безпеки в Братиславі заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Радіо Свобода.

Тим часом, каже Нуланд, США та ЄС обговорюють план дій у разі здійснення Росією подальших спроб дестабілізації ситуації в Україні.

«З іншого боку, ми залишаємо двері відкритими для деескалації, для дипломатії та діалогу. ЄС, США, Україна та Росія зустрічалися у Женеві. Нам шкода, що досягнуті домовленості не були виконані. Нині ми знову намагаємося вести діалог, включно з тим, який сьогодні відбувається під егідою ОБСЄ», – заявила Вікторія Нуланд.

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Вікторія Нуланд також наголосила, що США вітають ініціативу з проведення загальнонаціонального круглого столу в Україні під егідою ОБСЄ, на якому обговорюватиметься питання децентралізації. «Але ще актуальнішим наразі є питання виборів 25 травня», – відзначила Нуланд.

Вона також запевнила, що ЄС та США успішно узгоджують свої дії щодо запровадження санкцій проти Росії.

«Кожного разу, коли США ухвалюють рішення щодо санкцій, ЄС ухвалює аналогічне рішення. Наші списки санкцій тісно узгоджені між собою. Ми також обговорюємо, що ми мали б робити, якби вибори в Україні були дестабалізовані», – відзначила помічник державного секретаря.

Вікторія Нуланд додає, що у позиції США та країн ЄС існують відмінності, обумовлені історією, географією та відносинами, які склалися до цього, але це тільки вказує на важливості досягнення спільної позиції між США та ЄС.