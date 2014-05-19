Жителі Швейцарії відмовилися від найвищої мінімальної зарплати у світі

Швейцарські громадяни відкинули на референдумі пропозицію про встановлення в країні мінімальної зарплати в розмірі 22 франка (18 євро на годину), повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News. Проти проголосувало 76 відсотків швейцарців.

На думку активістів, які висунули пропозицію, а також місцевих профспілок, мінімалка такого розміру необхідна, щоб громадяни могли вести «гідне життя». Прихильники ініціативи посилалися на те, що в деяких містах країни, зокрема в Цюріху, Берні та Женеві, вижити на суму менше 4 тисяч франків на місяць проблематично.

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Крім того, повідомлялося, що через низькі зарплати поточна система соціального забезпечення Швейцарії отримує велике навантаження, а також, власне, субсидує бізнеси, які платять своїм співробітникам маленькі зарплати.

Противники пропозиції, включаючи уряд країни, наполягали на тому, що життєві стандарти в Швейцарії і так високі, а рівень безробіття низький. У разі введення мінімальної зарплати зайнятість може скоротитися. Висловлював невдоволення і малий бізнес, особливо фермери: на їхню думку, зарплати від 4 тисяч франків на місяць можуть їх розорити.

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Зараз Швейцарія є однією з небагатьох країн у Європі, де не існує поняття мінімальної зарплати. У сусідній Німеччині вона складе з 2017 року 8,5 євро на годину.