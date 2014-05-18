У Швейцарії провели референдум про запровадження найвищої у світі мінімальної зарплати
23:13, 18 травня 2014Світ
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У Швейцарії сьогодні провели референдум про запровадження найвищої у світі мінімальної зарплати - 4000 швейцарських франків (4470 доларів) на місяць
У Швейцарії провели референдум про запровадження найвищої у світі мінімальної зарплати / newsru.com
Ініціатори референдуму кажуть, що люди повинні жити гідно, передає BBC Україна.
Опоненти цієї ініціативи, натомість, кажуть, що це збільшить витрати виробництва і викличе зростання безробіття, особливо серед молодих швейцарців.
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