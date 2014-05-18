У Швейцарії провели референдум про запровадження найвищої у світі мінімальної зарплати

У Швейцарії сьогодні провели референдум про запровадження найвищої у світі мінімальної зарплати - 4000 швейцарських франків (4470 доларів) на місяць

Ініціатори референдуму кажуть, що люди повинні жити гідно, передає BBC Україна. Опоненти цієї ініціативи, натомість, кажуть, що це збільшить витрати виробництва і викличе зростання безробіття, особливо серед молодих швейцарців.

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