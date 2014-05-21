У Москві присяжні винесли вердикт у справі про вбивство Політковської

Колишнього міліціонера Сергія Хаджикурбанова і Лом-Алі Гайтукаєва визнали організаторами злочину. Безпосереднім виконавцем визнали Рустама Махмудова. Братів Ібрагіма і Джабраїла Махмудових визнали винними у співучасті у вбивстві. Слідчий комітет Росії вже повідомив, що продовжить пошук замовника вбивства Політковської, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожНа телеканалі Челябінська у випуску новин вийшов антипутінський ролик (відео)Оглядач російської «Новой газеты» Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади і не приховувала цього у своїх публікаціях, була вбита у Москві в під’їзді власного будинку 7 жовтня 2006 року. На лаві підсудних п’ять осіб – уродженець Чечні, троє його племінників і колишній оперативник ГУВС Москви.