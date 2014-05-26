Даля Грібаускайте стала президентом Литви вдруге

Про це повідомили в головній виборчій комісії країни, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За попередніми даними, чинний глава держави набрав 57% голосів виборців.

"Дякую литовцям за надану довіру. На нас чекає спільна робота на благо країни", - заявила Грібаускайте після оголошення попередніх підсумків голосування.

Читайте такожГрібаускайте впевнено перемагає на президентських виборах в Литві, але другий тур будеСуперник Грібаускайте у другому турі виборів, кандидат від Соціал-демократичної партії Зігмантас Бальчитіс, балотувався також в Європарламент, куди успішно пройшов.

У першому турі виборів Грібаускайте набрала 45,92% голосів. За Бальчитіса проголосували 13,62% громадян. Балотуючись у президенти в 2009 році, Грібаускайте перемогла вже в першому турі, набравши 69% голосів.

У Литві глава держави обирається прямим таємним голосуванням строком на п'ять років. Для кандидатів існує віковий ценз - вони мають бути не молодше 40 років. Крім того, претендент на найвищу посаду повинен бути громадянином Литви за походженням і постійно проживати в країні не менше трьох останніх років.