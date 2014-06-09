Справа Політковської: Підсудні отримали терміни від 12 років до довічного, замовника не знайшли
Мосміськсуд засудив до термінів від 12 років до довічного п'ятьох фігурантів кримінальної справи про вбивство відомої журналістки Анни Політковської.
Про це передає РИА Новости з залу суду.
Визнаний винним в організації вбивства Лом-Алі Гайтукаєв і сам кілер Рустам Махмудов отримали довічні терміни, а їхні спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов - відповідно, 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.
Крім цього, суд стягнув із засуджених 5 мільйонів рублів на користь дітей вбитої журналістки.
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Дії підсудних суд кваліфікував як "Вбивство особи у зв'язку із здійсненням нею службової діяльності, у складі організованої групи осіб за наймом". Також суд визнав їх винними в незаконному обігу зброї, а Рустам Махмудов також засуджений за викрадення громадянина Вірменії в 1996 році і вимагання грошей у його рідних.
Мотивом злочину названо невдоволення журналістською діяльністю Політковської, а замовником - "невстановлену особу, незадоволену викривальними публікаціями Політковської про порушення прав людини, розкрадання державної власності і перевищення посадовими особами службових повноважень".
Оглядач "Нової газети", відома журналістськими розслідування Ганна Політковська була застрелена в ліфті свого будинку в жовтні 2006 року. Це вбивство стало одним з найгучніших в історії Росії за останні роки.