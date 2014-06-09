Справа Політковської: Підсудні отримали терміни від 12 років до довічного, замовника не знайшли

Про це передає РИА Новости з залу суду.

Визнаний винним в організації вбивства Лом-Алі Гайтукаєв і сам кілер Рустам Махмудов отримали довічні терміни, а їхні спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов - відповідно, 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.

Крім цього, суд стягнув із засуджених 5 мільйонів рублів на користь дітей вбитої журналістки.

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Дії підсудних суд кваліфікував як "Вбивство особи у зв'язку із здійсненням нею службової діяльності, у складі організованої групи осіб за наймом". Також суд визнав їх винними в незаконному обігу зброї, а Рустам Махмудов також засуджений за викрадення громадянина Вірменії в 1996 році і вимагання грошей у його рідних.

Мотивом злочину названо невдоволення журналістською діяльністю Політковської, а замовником - "невстановлену особу, незадоволену викривальними публікаціями Політковської про порушення прав людини, розкрадання державної власності і перевищення посадовими особами службових повноважень".

Оглядач "Нової газети", відома журналістськими розслідування Ганна Політковська була застрелена в ліфті свого будинку в жовтні 2006 року. Це вбивство стало одним з найгучніших в історії Росії за останні роки.