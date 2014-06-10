Президентом Ізраїлю обраний екс-спікер парламенту Рівлін

Шимон Перес закінчить в липні семирічний термін правління.

У другому турі 74-річного Рівліна, що представляє правлячу партію «Лікуд», підтримали 63 з 119 присутніх парламентарів. Його конкурент, депутат від лівоцентристського руху «Ха-Тнуа», колишній міністр фінансів, внутрішніх справ, юстиції Меїр Шитріт, набрав 53 голоси.

Інші три кандидати - перша жінка на посаді спікера Кнесету Далія Іцик, відставна суддя Вищого суду справедливості Далія Дорнер та лауреат Нобелівської премії з хімії Дан Шехтман - відсіялися за результатами першого туру.

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Десятим президентом за 66 років існування Ізраїлю став уродженець Єрусалиму, переконаний противник відходу з окупованих арабських земель і створення там незалежної палестинської держави. Його політична кар'єра пройшла в муніципальній раді рідного міста і стінах Кнесету, куди він вперше обрався в 1988 році і згодом двічі обіймав посаду спікера. В роботі уряду Рівлін брав участь лише один раз на скромній посаді міністра зв'язку. Він юрист за освітою, має чотирьох дітей і армійське звання майора у відставці.

Сім років тому Рівлін вже претендував на пост президента, але поступився Пересу - своєму ідеологічному антиподу, архітектору мирного процесу з палестинцями. У минулому році він програв боротьбу за третє в кар'єрі призначення спікером: партія «Лікуд» віддала перевагу російськомовному політику Юлію Едельштейну. Відомо, що у Рівліна непрості стосунки з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який висловив підтримку однопартійцю тільки після того, як не зміг умовити балотуватися більш близьких собі політиків і громадських діячів.

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Президент в Ізраїлі обирається на один семирічний термін. Він наділений в основному представницькими функціями, тоді як реальна влада зосереджена в руках прем'єр-міністра.