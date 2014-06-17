На посаду комісара ООН з прав людини вперше призначено мусульманина
Генеральна Асамблея ООН в понеділок затвердила призначення йорданського дипломата, принца Зеіда Раад Зеіда Аль-Хусейна на посаду верховного комісара з прав людини.
Кандидатура була висунута генеральним секретарем всесвітньої організації Пан Гі Муном і підтримана консенсусним рішенням 193 країн-членів ГА.
Про це пише ИТАР-ТАСС.
Принц Зеід, який є постійним представником Йорданії при ООН, приступить до роботи на новій посаді в серпні, коли закінчиться термін повноважень нинішнього верховного комісара - Наванетхем Піллей (ПАР).
Виступаючи на формальному засіданні Генасамблеї, йорданський дипломат звернув увагу, що він стане "першим верховним комісаром з Азії і з мусульманського та арабського світу". За його словами, це відображає рішучість міжнародного співтовариства домагатися забезпечення прав людини в цій частині світу, так само як і у всіх інших.
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Принц Зеід, який здобув освіту в США і Англії, користується практично одностайною підтримкою серед країн-членів ООН.
Зеід Раад Зеіда Аль-Хуссейн очолює йорданську місію ООН у цілому більше 10 років. Спочатку він зайняв крісло постпреда в 2000 році, але через сім років був призначений послом Йорданії в США. Пропрацювавши у Вашингтоні близько трьох років, він повернувся на колишню посаду. Наступником принца на посаді постпреда призначена Діна Кавар.
Примітно, що в минулому принц Зеід вже мав можливість перейти на роботу в структурі ООН. У 2006 році, коли йому було 42 роки, він став наймолодшим в історії кандидатом на пост генерального секретаря. Проте вибір був зроблений на користь глави МЗС Республіки Корея Пан Гі Муна.