На посаду комісара ООН з прав людини вперше призначено мусульманина

Кандидатура була висунута генеральним секретарем всесвітньої організації Пан Гі Муном і підтримана консенсусним рішенням 193 країн-членів ГА.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

Принц Зеід, який є постійним представником Йорданії при ООН, приступить до роботи на новій посаді в серпні, коли закінчиться термін повноважень нинішнього верховного комісара - Наванетхем Піллей (ПАР).

Виступаючи на формальному засіданні Генасамблеї, йорданський дипломат звернув увагу, що він стане "першим верховним комісаром з Азії і з мусульманського та арабського світу". За його словами, це відображає рішучість міжнародного співтовариства домагатися забезпечення прав людини в цій частині світу, так само як і у всіх інших.

Читайте такожГенасамблея ООН заснувала Премію імені Нельсона Мандели

Принц Зеід, який здобув освіту в США і Англії, користується практично одностайною підтримкою серед країн-членів ООН.

Зеід Раад Зеіда Аль-Хуссейн очолює йорданську місію ООН у цілому більше 10 років. Спочатку він зайняв крісло постпреда в 2000 році, але через сім років був призначений послом Йорданії в США. Пропрацювавши у Вашингтоні близько трьох років, він повернувся на колишню посаду. Наступником принца на посаді постпреда призначена Діна Кавар.

Примітно, що в минулому принц Зеід вже мав можливість перейти на роботу в структурі ООН. У 2006 році, коли йому було 42 роки, він став наймолодшим в історії кандидатом на пост генерального секретаря. Проте вибір був зроблений на користь глави МЗС Республіки Корея Пан Гі Муна.