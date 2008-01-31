Понад 200 туристів опинилися у сніговому полоні в Грузії

Серйозні проблеми в гірських регіонах Грузії спричинив снігопад, що триває третю добу.

На Військово-грузинській дорозі за середу зійшли більше 50 лавин, через що автомобільний рух у Казбезькому і Душетському районах припинено, повідомляють грузинські ЗМІ.

На гірському курорті Гудаурі у сніговому полоні перебувають понад 200 відпочивальників, серед них діти зі спортивних шкіл. Вони не можуть вийти із приміщень, оскільки за добу снігова товща збільшилася до двох метрів. Із селами Душетського району немає сполучення через сніг.

Снігопад триватиме й сьогодні, переважно в районах західної Грузії, однак сильних морозів, як у першій декаді січня, не очікується.

ICTV