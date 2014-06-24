У Таїланді створено рух противників військового режиму
10:02, 24 червня 2014Світ
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Колишній міністр внутрішніх справ Таїланду і один з лідерів колишньої правлячої партії «Пиа Тай» Чарупонг Руангсуван оголосив про створення першого громадського руху противників військового режиму.
фото REUTERS
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Чарупонг Руангсуван створив рух з метою об'єднання противників чинного військового режиму по всій країні та за її межами, передає ИТАР-ТАСС.
За його словами, рух, що одержало назву "Організація вільних тайців за права людини і демократії", об'єднає супротивників хунти, що силою захопила владу в травні цього року, а також буде надавати допомогу всім, хто виступає проти військової диктатури.
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