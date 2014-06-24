У Таїланді створено рух противників військового режиму

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Чарупонг Руангсуван створив рух з метою об'єднання противників чинного військового режиму по всій країні та за її межами, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, рух, що одержало назву "Організація вільних тайців за права людини і демократії", об'єднає супротивників хунти, що силою захопила владу в травні цього року, а також буде надавати допомогу всім, хто виступає проти військової диктатури.