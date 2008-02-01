В ЄС Тимошенко сказали, хай сама розбирається з РосУкрЕнерго

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вважає, що питання визначення схеми постачань газу, зокрема й роботи таких посередників, як «РосУкрЕнерго» є внутрішнім питанням України.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН після зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ми не обговорювали це питання, адже це виключно українське питання, і Україна сама вирішує, як платити за транзит», - сказав А.ПІБАЛГС.

«Це не моє питання, я не можу ні дати поради, ні зайняти якусь позицію. Україна сама вирішує, яка система краща для України, і для мене це виглядає так: що краще для України, то краще і для мене», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня агентство «Bloomberg» з посиланням на інтерв`ю з Ю.ТИМОШЕНКО повідомило про те, що, за словами українського прем`єра, їй вдалося заручитися підтримкою ЄС у питаннях перегляду ціни на транзит газу у відносинах з Росією і відмови від послуг компанії «РосУкрЕнерго». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона запропонує формульный підхід до формування ціни на газ.

«Я почула підтримку такого типу переговорів тут сьогодні», - заявила прем`єр-міністр іноземним журналістам 28 січня в Брюсселі.

Ю.ТИМОШЕНКО не раз заявляла про наміри позбутися послуг «РосУкрЕнерго» і пообіцяла під час свого візиту до Москви 21 лютого обговорити це питання з членами російського уряду.