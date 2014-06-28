Німеччина виділить 2 мільйони євро допомоги іракським біженцям

За повідомленням німецького МЗС, на ці кошти міжнародний комітет Червоного Хреста забезпечить іракців питною водою і надасть медичну допомогу, передає dw.de.

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Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер "гуманітарна ситуація в Іраку різко погіршилася у зв'язку з діяльністю терористичного угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту".

Військові дії на півночі Іраку змусили 640 тис. місцевих жителів покинути свої будинки і бігти вглиб країни. В даний час близько 1,2 млн насильно переміщених осіб на іракській території потребують гуманітарної допомоги. У зв'язку з цим пріоритетним завданням Червоного Хреста стало забезпечення біженців питною водою, продовольством і надання їм медичної допомоги.