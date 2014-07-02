Вантажний літак впав на будинок в Кенії

Інцидент стався невдовзі після того, як літак вилетів з міжнародного аеропорту столиці.

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"Літак Fokker 50 з чотирма людьми на борту впав цим вранці на комерційну будівлю", - цитує агентство заяву адміністрації аеропорту, передає РИА Новости.

За даними місцевого відділення Червоного Хреста, літак впав на будівлю поруч зі школою для тренувань наземного персоналу.

Дві бригади швидкої допомоги виїхали на місце події. Даних про загиблих і постраждалих поки немає.