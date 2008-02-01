Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття заступнику Держсекретаря США з приводу смерті батька – Льва ДОБРЯНСЬКІ. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Пішов із життя один з провідних діячів української діаспори, знаний дипломат, який був справжнім сподвижником українсько-американської дружби», – йдеться у співчутті глави держави.

«Лев ДОБРЯНСЬКІ назавжди залишиться у наших серцях як видатна людина, яка пройшла яскравий життєвий шлях, тісно пов`язаний з Україною. Ми поділяємо біль втрати та сумуємо разом з Вами у цей тяжкий час скорботи», – наголошується у листі Президента України до Поли ДОБРЯНСЬКІ.

Лев Добрянський народився 1918 р. в Нью-Йорку. У роки Другої світової війни - офіцер Управління стратегічних служб США. Довголітній голова Українського конгресового комітету Америки (УККА), у 60-70-х роках очолював національний підрозділ Республіканської партії, брав участь у президентських кампаніях, виконуючи роль "республіканського лобі" в середовищі східно-європейських етнічних груп. Ініціатор створення більше десятка фондів, серед яких Меморіальний фонд жертвам комунізму (VCMF). Професор Джорджтаунського університету.