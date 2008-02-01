Польша та США домовилися щодо ПРО в Європі

Уряди Польщі та США в загальних рисах досягли угоди щодо третього позиційного району американської ПРО в Європі, заявив у п`ятницю голова польського МЗС Радослав Сикорський на спільній прес-конференції з держсекретарем США Кондолізою Райс.

Сполучені Штати підтримали вимоги Польщі щодо модернізації польської системи протиповітряної оборони (ППО). Це було однією з умов, висунутих польською стороною в Вашингтоні на консультаціях з питання розміщення елементів американської системи ПРО, повідомив Радослав Сикорській.

Як заявила Кондоліза Райс, США "розуміють бажання Польщі зміцнити свою обороноздатність і особливо модернізувати свою систему ППО", передає Reuters. Вашингтон підтримує наміри свого союзника, відзначила К.Райс.

Р.Сикорський висловив задоволення тим, що аргументи Варшави були прийняті Вашингтоном. "Що стосується переговорів, ми поки що не підійшли до кінця шляху, але ми досягли угоди в принципі", - заявив польський міністр. "Наших експертів чекає ще багато спільної роботи, проте я можу сказати, що умови, висунуті польською стороною, були прийняті", - додав він.