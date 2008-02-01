Азербайджан купить пакистанські винищувачі (фото)

Азербайджан має намір придбати винищувачі JF-17 пакистанського виробництва, повідомляє APA з посиланням на заяву міністра оборони Пакистану.

Кількість винищувачів, які має намір придбати Азербайджан, не уточнюється, проте, за інформацією з різних джерел, відомо що замовлено 20-26 літаків цього типу.

Легкий винищувач JF-17, відомий також як FC-1, створений Китаєм спільно з Пакистаном для використання у ВПС цих країн, а також постачань іншим державам. У січні 2008 року Пакистан почав серійне виробництво цих машин. Протягом найближчих 20 років Пакистан планує виробити 500-600 літаків цього типу, зокрема від 150 до 300 для своїх ВПС. У складі ВПС нові машини замінять винищувачі J-7 (китайська версія радянського МіГ-21).

Максимальна злітна вага винищувача FC-1 - 12,5 тонн, радіус дії - від 300 до 600 кілометрів, бойове навантаження - 3,8 тонни. Вартість літака - 15 мільйонів доларів.

Лента.ру